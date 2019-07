Studio derriere les series Kill La Kill, Little Witch Academia ou dernièrement le film Promare, Trigger s'occupera de l'opening de Shantae 5 de Wayforward.A noter que ce n'est pas la premiere fois qu'un studio occidental leur passe commande pour une intro de jeu puisque le studio Lab Zero Games leur avait aussi demandé de faire l'opening de Indivisible.

Who likes this ?

posted the 07/02/2019 at 11:05 AM by guiguif