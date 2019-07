Les fans de Yakuza savent que la série décrit des activités en lien avec le crime organisé. Beaucoup de joueurs ont suivi les incursions de Kazuma Kiryu dans la criminalité depuis 2005. Cependant, l'activité du crime organisé dans le monde réel est quelque chose d'entièrement différent, et un récent rapport indique qu'un acteur de Yakuza 6 : The Song of Life s'est retrouvé lui-même dans l'embarras après une relation accidentelle au crime organisé.Le journal Japan Times rapporte que Hiroyuki Miyasako, le comédien qui incarnait Tsuyoshi Nagumo dans Yakuza 6, a été suspendu de Yoshimoto Kogyo Co., une agence artistique majeure au Japon.L'affaire en question est d'avoir assisté à une fête tenue par "un prétendu groupe du crime organisé sans en avoir prévenu l'agence, " et les comédiens auraient été payés pour y être venus. On apprend plus loin dans l'article que la fête a eu lieu environ cinq ans auparavant et les organisateurs auraient été impliqués dans des transferts de fonds illégaux.Yoshimoto Kogyo a indiqué que les comédiens ignoraient qu'ils étaient à "un rassemblement organisé par un groupe antisocial", mais l'agence considère toujours cela comme une affaire importante étant donné qu'ils ont accepté de l'argent d'un tel groupe.Mais les choses ne s'arrêtent pas à une simple suspension pour lui et les comédiens impliqués, puisque les diffuseurs ont décidé de les enlever de tous les programmes où ils pourraient apparaître. Ce type de réponse a déjà eu des précédents au Japon, et de telles situations ont déjà eu lieu avant autour de la saga Yakuza.sur l'archipel dans lequel il apparaissait. Le visage de l'acteur a été retiré du jeu, remplacé par un autre,et il serait possible que le développeur prenne une décision similaire concernant le rôle de Hiroyuki Miyasako dans Yakuza 6.