Nouvelle vidéo de DYKG posté il y a 2 jours qui revient sur la carrière de Koji Kondo au sein de Nintendo. C'est un compositeur qui aura su marqué des générations de joueurs de ses musiques pour Super Mario et The Legend of Zelda tout particulièrement.C'est un des rares employés de la boite à n'avoir travaillé que chez Nintendo, étant même recruté sans avoir eu à montrer de démonstration de son travail. C'est un homme de l'ombre, s'affichant très peu en publique et préférant toujours le travail d'équipe avec d'autres compositeurs notamment. Il jouait énormément aux démos produites par Nintendo avant de créer les musiques et c'est ainsi qu'il avait réalisé les musiques de Super Mario Bros. Mais son tout premier premier travail chez Nintendo remonte à Punch-Out!! sur Arcade.