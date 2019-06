Bonjour à tous ! En ce week-end ensoleillé, je vais partager avec vous mon ressenti sur cet E3 2019 qui pour ma part fut très moyen... N'hésitez pas a me dire le votre en quelques lignes, ça pourrait être sympa ^^



Alors, avant tout ce qui m'a déçu dans cet E3, c'est l'absence de gros studio que j'attendais au tournant comme Rocksteady par exemple, déçu de pas les avoir vu et pareil pour Warner Bros Montréal mais bon ils avaient dit qu'il serait pas à l'E3 mais quand même fait chier x)



Pareil pour Rétro Studio, certe ils ont reboot le développement de MP4 mais ils avaient un projet sur lequel il bossait et on l'a toujours pas vu, déception...



Puis bon, les jeux présentés m'ont pas plus hyper que ça, j'en retiens quand même quelques un comme Gods and Monster par exemple, un jeu d'aventure Zelda Like en monde ouvert qui m'intéresse beaucoup même si on a vu qu'une cinématique...



En parlant de cinématique, ce fut le festival avec très peu de phase de Gameplay voir quasi pas du tout. Comme Elden Ring ou Cyberpunk par exemple, deux jeux que j'attends beaucoup ( même si Cyberpunk on a déjà vu du gameplay) mais je suis pas plus hyper que ça par Elden Ring par exemple car bon les cinématique ça me gonfle moi. Mais nul doute que le jeu sera très bon.



Et puis les conférences étaient pas ouf, Microsoft n'ont annoncé aucune nouvelle licence et pas de Fable IV, alors oui il le garde en réserve mais merde quoi même un teaser de merde ça aurait fait son effet sur moi. Puis le trailer de Gears mon dieu... T'es à l'E3, tu balances un bon gros trailer de gameplay, pas un truc de merde comme ils ont fait quoi, pareil, Halo, ne m'a pas impressionné plus que ça et pourtant c'est certains que ça va être une claque sur Scarlett. Mais les trailers étaient pas ouf franchement. Bon après y'avait Ori mais déjà présent l'année dernière donc bon.



Bethesda, ce fut la pire conférence pour moi, entre ceux qui brailler comme des porcs et leur conférence soporifique, c'était l'enfer. Alors oui Doom a l':air cool, mais je me suis surpris à être hyper par l'extension de Rage 2 avec les vers des sables plus les nouvelles régions, ça a l'air bien cool ça.



Évidemment aussi, la nouvelle licence de Shinji, Gostwire Tokyo , même si j'avoue que j'aurai préféré un Evil Within 3 mais bon... Puis bon, pareil difficile d'être hyper par une cinématique.



Côté Ubi, c'était très moyen aussi avec beaucoup de jeu qui ne m'intéresse absolument pas. Leur jeu lors de cette conf se ressemblaient limite tous.. Pas de Splinter Cell en plus, pas de Rayman, donc ultime déception. Puis les jeux pan pan boom boom me gave un peu, même si leur Ghost Recon a l'air quand même pas trop mal. Je suis curieux aussi pour Rainbow Six Quarantine, à voir. Les deux jeux que je retiens sont Watch Dogs Légion et Gods and Monster. Je pensais pas qu'un Watch Dogs allait m'intéressait et pourtant ce fus le cas. Mais à eux aussi, globalement, leur conférence fut très moyenne.



Ensuite Square Enix, qui pour beaucoup sur le site on fait une bonne conférence. Alors oui je suis d'accord, le souci c'est que moi je suis pas le public viser car j':aime pas Final Fantasy. Et comme leur conf était 80 % de FF, bah forcément me suis fait chier. Alors oui FF7 est impressionnant mais moi je m'en tape de cette licence, je retiens que le projet Avengers qui moi m'a plus, malgré des visages un peu dégueu. En plus, Crystal Dynamics au commande, je leur fait confiance. Et puis les collections of Mana, moi je m'en fous honnêtement.



Puis viens Nintendo ou là ils ont vraiment fait le café. Bon je passe outre le remake de Links Awakening que personnellement je trouve dégueulasse, ( ça sent clairement le projet 3DS à la base ) pour parler de Luigi's Mansion 3 que j'attends grave, c'est simple, il a l'air excellent ! En plus d'être très joli, et puis j'adore l'ambiance et ils ont l'air d'avoir rajouter plein de truc. Bref, je l'attends beaucoup.



Après, y'a eu Animal Crossing, bon sympa mais bon je suis pas particulièrement fan de la licence, Non More Heroes 3 je m'en tape, pareil pour Onikani et Astral Chain. Déçu quand même de l'absence d'un nouveau DK 2D ( je crève la dalle de jeux de plateforme 2D après Tropical Freeze) mais qui sait c'est peut être en développement... Et bien sûr la grosse annonce, Zelda BOTW 2 même si on a vu que dalle, me hype évidemment. Mais franchement, Nintendo a réalisé la meilleure "conférence" enfin direct pour moi. Que du jeux, du jeux et des annonces qui font plaisir.



Bien, il est temps de conclure. Pour ma part, ce fut un E3 très moyen, j'ai pas eu de claque, pas énormément de jeux que je retiens. De grand absent que moi j'attendais au tournant bref, et surtout beaucoup trop de trailer CGi et moi ça me gonfle. Et bien sûr l'absence de Sony qui pour beaucoup de personnes a vraiment fait un vide. (Venez pas me traiter de pro S car ça aurait été pareil si M ou N avait été absent xD )



Pour ma part, c'est un des E3 les plus décevant pour l'instant. Mais je pense que celui de 2020 va bien rattrapé tout ça avec l'annonce de la prochaine génération et les gros jeux prévu.