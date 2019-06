"Ce qui m'attirait dans ce projet, c'est que non seulement c'était mon visage, mais qu'ils me demandaient de jouer un rôle, et un rôle cool. J'aime vraiment le format du jeu et certaines des questions qu'il pose, ce qui est révélé, et ce qu'il exige du joueur. Il y a des choix intéressants à faire." a déclaré Reeves.

"Pour moi, la technologie de capture de mouvement est devenue un peu plus rapide, Quand j'ai fait ma première capture de visage, je pense que c'était une série de caméras et que tout était dissimulé dans une tente. C'était énorme qu'il y ait cinq téraoctets. Ils avaient cinq téraoctets pour faire cette capture. On aurait dit une opération secrète. OK, c'est du matériel super secret, faisant des trucs super secrets, et ça l'était probablement, n'est-ce pas ?"

"J'ai deux ou trois personnes avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai fait des voix dans des jeux. Je ne l'avais pas encore fait. Pour ma part, j'ai été attiré par la narration. Les différentes versions. Il ne s'agit pas seulement de choisir sa propre fin, mais de choisir son propre chemin d'une manière bizarre, ce que j'ai trouvé cool. Il y a tellement de jeux massivement multijoueurs et celui-ci est une sorte de votre propre expérience privée, presque cinématographique. Même en le lisant, c'est presque comme de la littérature, d'une certaine façon, non ? Vous participez à ce monde ouvert, mais c'est votre histoire, vos choix."

"J'interagis avec ceux qui jouent et je fais partie de leur voyage, mais ils font aussi partie du mien, alors vous savez, vous verrez ce qui se passe."





















On sait à présent queincarnera le personnage dedans, une rock star rebelle et le compagnon du joueur pendant au moins une partie du jeu.s'est entretenu avec l'acteur. On apprend par exemple que son personnage a le plus de lignes de dialogues, juste derrière V. L'enregistrement de sa voix a nécessité 15 jours.Ce n'est pas la première fois que l'image de l'acteur de la trilogieest immortalisée dans un jeu vidéo. Son personnagea été utilisé dansen 2003. Au cours des presque deux décennies qui ont suivi, la technologie du jeu vidéo a énormément évolué et fait beaucoup de chemin.l'ont contacté en juillet dernier et lui ont montré une démo pour lui expliquer le concept du jeu et le personnage qu'il jouerait.se dit également attiré par le fait que les jeux de rôle commeoffrent aux joueurs une grande variété de choix.Bien sûr, la grande question que se posent de nombreux joueurs est de savoir à quelle fréquence ils vont interagir avecpar l'intermédiaire de. Il n'a pas donné une réponse claire et nette, mais il a précisé que la relation serait plus profonde qu'une simple interaction.