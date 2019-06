A quelques heures de la conférence E3 2019 de Microsoft, le Xbox Game Pass PC se détaille un peu plus via sa page officielle qui vient d’apparaître sur Xbox.com.



Outre son prix, indiqué à 3,99€ par mois (contre 9,99€ sur console) et le fait de pouvoir s’abonner au service dès aujourd’hui, nous n’avons pas d’autres infos, notamment sur le catalogue. Seuls les quelques jeux du catalogue Xbox Game Studios sont présents sur la page de présentation pour le moment, accompagnés de Ark : Survival Evolved.



On notera également sur la page la mention de “Beta”, ce qui signifie, on suppose, que le catalogue sera sans doute limité dans un premier temps. La sortie de la phase de bêta entrainera t’elle l’évolution du prix du service ? Le mystère reste entier. Peut-être des réponses pendant la conférence ? Rendez-vous dans quelques heures…