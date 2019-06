Choisissez votre équipement



Des chemises aux chaussures, des pulls aux shorts, en passant par les pulls, équipez votre avatar avec les derniers articles de vanité et déverrouillez-en plus à mesure que vous progressez dans les défis du jeu.



Terrains de football du monde entier



Qu'il s'agisse d'un passage souterrain à Amsterdam, d'une cage de quartier à Londres ou d'un toit à Tokyo, découvrez une nouvelle facette du jeu The World's Game avec VOLTA Football.



Jouez à votre façon



Jouez en 3v3 Rush (No GK's), 4v4, 4v4 Rush, 5v5, et le futsal professionnel. De plus, VOLTA offre différentes tailles d'arénas et d'environnements avec et sans murs, vous donnant la liberté de jouer à votre guise.



Modes de jeu



Construisez votre équipe dans VOLTA World, menez votre joueur à travers le mode Histoire de VOLTA, jouez à travers Promotion et Relégation dans la ligue VOLTA en ligne, ou emmenez vos équipes professionnelles préférées dans les rues dans VOLTA Kick-Off.



Personnalisez votre joueur



Personnalisez votre avatar féminin ou masculin dans le jeu avec une gamme de vêtements, de coiffures, de tatouages et d'émotes de célébration en jeu.

Galerie d'images:

vient de dévoiler le premier trailer dequi sortira le 27 septembre prochainet inclura un nouveau mode