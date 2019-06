Jeux Video

Découvert par quelques fouineurs : Square Enix a déposé la marque Parasite Eve il y a quelques temps, non pas dans un renouvellement mais bien un dépôt tout neuf.On a presque envie de dire "pourquoi pas ?" quand on sait que le réalisateur du premier (Takashi Tokita) est toujours dans la barque de Square Enix bien que tournant sur du mobile depuis des plombes hormis quelques regards sur divers broutilles (producteur créatif sur le futur Oninaki par exemple).Allez, un petit believe.