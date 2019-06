Ce documentaire de 75 minutes programmé en deuxième partie de soirée (22h50)Réalisé par Gilles Ganzmann, ce documentaire n’est pas une énième biographie du chanteur mais une réelle enquête sur comment ce qui est arrivé le 25 juin 2009 a pu avoir lieu.C’est ainsi qu’, ou même spécialistes, on comprend que Michael Jackson ne pouvait pas échapper à son triste destin. Après une enfance encadrée par un père certes abusif mais qui ne cherchait qu’à sortir sa famille de la misère, de l’accident Pepsi en 1984 à la tournée This It en 2009, des sujets sensibles comme les médicaments, les affaires, le procès, les problèmes d’argent, la perte de Neverland sont abordés sans qu’on ne tombe jamais dans le trash.