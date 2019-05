Je suis en train de redécouvrir Thumper sur Nintendo Switch, et je ne peux vous dire qu'une chose : Profitez de la promo sur l'eShop pour l'acquérir pour 5€59 ! Il est vaut largement !NDLR : Si vous avez un PS VR, je vous recommande vivement ce jeu sur le casque de réalité virtuel de Sony ! Je l'avais testé il y a 2 ans maintenant, et ce fut une expérience mémorable (c'est bien pour cela que je l'ai repris sur Switch) ^^ !

posted the 05/20/2019 at 08:56 PM by suzukube