28 juin 2019

"Ce que l'on savait déjà sur les nouveautés"

"ND Super Mario Maker 2"







"Les nouveaux détails sur le jeu"

Voilà, les 15 minutes du Nintendo Direct sursont terminées et il nous a délivré pas mal d'informations sur le jeu qui sortira chez nous le( plus qu'un mois et demi avant de bâtir ).- Utiliser le costume de chat du Super Mario 3D World, pour grimper aux murs.- Mettre des pentes avec 2 angles au choix.- Les soleils.- les blocs "ON" et "OFF".- Les tuyaux transparents.- De nouveaux environnements comme le désert, la jungle et la neige.- Nouveaux ennemis.- L'ajout du parachute.- Personnalisation des directions du scrolling automatique.- Possibilité de mettre de l'eau, autre que dans les niveaux aquatiques.- ajout de mettre des objectifs secondaires (Ex: nombre de pièces à récupérer.)- Pleins de nouveaux éléments: bloc serpent, bascule, pinces suspendues, bill bourrin, etc.- Tourbillon.- Défilement personnalisé.- Stage vertical.- Carapace Skeletex utilisée par le personnage.- grande pièce.- Nouveaux effets sonores.- Création de stage à deux.- Conditions de victoire.- Yoshi rouge.- Mode histoire qui aide à la création mais surtout avec 100 stages à jouer.- Option lune pour des stages de nuit.- Eléments du mode 3D World avec caisse, bloc épine, bloc intermittent, bloc mobile etc, piranha rampent, mulhop, voiture de koopa, poissalave, poum poum et bien plus.- Pour finir, un mode online très complet comme vous avez pu le voir dans la vidéo, comme jouer à 4, télécharger les créations des autres, partager les votre, commenter les créations etc..Maintenant que Nintendo vous a bien chauffé avec ce Nintendo Direct, je vous laisse devant des liens de pré-commandes:Je vous souhaite une bonne construction à vous.- Nintendo a annoncé son troisième tournoi axé sur le jeu pour l'E3 2019. Le, a révélé la société aujourd'hui. Les participants «testeront leurs capacités en matière de plate-forme sur les parcours de Super Mario Maker 2, créés sur mesure par le Treehouse de Nintendo».