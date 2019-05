Jeux Video

Hé ben...J'attends beaucoup le jeu car j'ai adoré Until Dawn mais commence à y avoir un sérieux prob de "vallée dérangeante" qui perdure dans ce studio.Matez la blondasse à 00:48 : on dirait un robot flippant avec sa bouche et ses yeux qui bougent trop rapidementEt ce mouvement de tête du renoi à 01:07Cette animation du shhhh à 04:23Quelque part, ça fait peur, c'est dans le thèmeMais même si c'est du AA, faudrait vraiment un jour bosser sur point. Surtout quand on passe après Detroit.(par contre, en regardez pas trop non plus car ça peut gâcher des surprises)