Bonsoir à tous, nouveau sondage !Bah tout est dans le titre, quels sont les jeux que vous attendez le plus pour cette année et même au delà parmi les propositions que je vous offre ? Petite précision, je vais pas mettre les jeux dont on ne sait rien ou qui n'ont pas encore été montrés. Ex: Splinter Cell/ Assassins Creed Viking etc... Je vais essayer de mettre un maximum de jeu ( pas tout non plus ) x)World War Z (0 vote)Days Gone 1 voteMedievil 0 voteGhost of Tsushima 2 votesThe Last of Us 2. 7 votesLink's Awakening 1 voteLuigi's Mansion 3 0 voteBayonetta 3 0 voteBorderlands 3 0 voteGears 5 0 voteOri and The Will of the Whisps 0 voteHalo Infinite 0 voteThe Sinking City 0 voteCyberpunk 2077 1 voteDeath Stranding 2 votesTeam Sonic RacingRage 2Dying Light 2Et ça sera toutSur ce, à vos votes ! Comme je suis sympa vous avez le droit de voter pour deux jeux