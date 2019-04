Ca vaut ce que ça vaut, et désolé si c'est moins cher ailleurs, en tous cas, en octobre 2018, j'avais acheté pour 105€ une carte SD SanDisk de 400Go pour ma Nintendo Switch. Elle fonctionne parfaitement, et est assez rapide pour ne pas que je vois la différence avec la mémoire interne de ma console ^^ !Aujourd'hui, cette même carte mémoire (même référence) est à 65€, je pense que c'est assez abordable pour ne plus se soucier de problèmes de mémoire interne pour votre Nintendo Switch ^^ !Ca se passe chez Amazon Allemagne, mais ils livrent en France.Si vous avez des questions sur la carte (pas trop technique non plus, je me suis pas amusé à faire des benchmarks dessus), n'hésitez pas ^^ !