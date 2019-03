Jeux Video

Mis sur le blog car tout vient de 4chan donc pincettes de circonstance.Y a davantage d’infos ici : https://www.resetera.com/threads/borderlands-3-details-leaked-from-4chan-set-5-years-after-the-end-of-bl2-all-brands-returning-except-bandit-scav-multiple-planets.107777/ Mais pour l’essentiel :- Débutera 5 ans après la fin du 2.- IA Jack de retour sans être le méchant.- Rhys est maintenant le PDG d’Atlas.- La narration est plus proche du 1 que du 2.- Les méchants sont les jumeaux Calypso, anciens employés d’Atlas. Une femme et un homme, chacun doté des pouvoirs de classe Siren, ce qui fait partie des mystères de jeu : ces capacités sont normalement exclusif aux personnages féminins donc soit le frère a trouvé un moyen de les voler, soit c’est lié à son statut de jumeau.- Les jumaux dirigent la nouvelle secte « Children of the Vault », qui bénéficie de sa propre marque d’arme.- 4 chasseurs inédits.- Chaque chasseur a maintenant plusieurs compétences spéciales.1) Flak the Beastmaster : androïde SDF pouvant invoquer des créatures lors des combats. Apparemment, la gestion de ces IA a posé quelques probs dans le développement, d’où le report.2) Moze The Bot Jock : de classe artilleurs, capable de faire appel à un mécha façon Titanfall.3) Zane The Operative : l’ancien de routine, spécialisé furtif/assassin et dans l’utilisation de gadgets.4) Siren : basé sur le corps à corps.- Des PNJ pourront vous accompagner et vous faire revivre.- Système d’armes à feu retravaillé (pièces interchangeables, modification du type, cadence de tir, rechargement, etc.)- Toutes les marques d’armes seront de retour, sauf Bandit/Scav.- Tous les éléments reviennent, sauf Slag/Glace/Laser. De nouveaux éléments seront de la partie, dont le type nucléaire.- Le jeu débute de nouveau à Pandora mais il ne s’agira que d’une intro avant d’aller au vaisseau Sanctuary 3 qui permettra de se rendre sur plusieurs planètes.Que ce soit vrai ou non, Borderlands 3 sera annoncé jeudi