Et Apple lance l'Apple Arcade, avec 100 jeux qui feront palir d'envie les games Nintendo, Xbox, Stadia et Playstation réunisBon, blagues à part, doucement sur les exclues, j'aimerais pas à avoir à acheter un iPhone XI pour jouer à des jeux que je kiffe

Like

Who likes this ?

posted the 03/25/2019 at 10:13 PM by suzukube