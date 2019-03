Vidéo postée hier par la chaine "Did You Know Gaming?" qui revient sur l'histoire de Reggie : Son arrivée aux Etats-Unis et son histoire avant Nintendo. Aussi incroyable que ça peut l'être, Reggie a bossé chez Pizza Hut notamment en contact avec Sony pour la promotion de quelques jeux PlayStation à l'époque.Reggie rejoint Nintendo of America en 2003 et devient très vite une figure emblématique du jeu vidéo connu notamment pour ses puchlines, il changea l'image "réservée" de Nintendo auprès même des concurrents. Il n'est pas un développeur mais ça n'a pas l'empêché d'être très proche des fans de Nintendo et d'avoir été à l'initiative de certains jeux vidéo de la firme.C'est en février 2019 qu'il annonce son départ de Nintendo of America, léguant sa place à Doug Bowser qui occupait justement le poste de vice président marketing qu'occupait Reggie à son arrivé chez NoA. Il quittera définitivement Nintendo le 15 avril prochain.