“Nintendo is not interested in making a large amount of revenue from a single smartphone game. If we managed the game alone, we would have made a lot more.”

Comme vous le savez déjà, Nintendo est une des compagnies à s'être lancé sur le marché mobile tardivement et depuis souhaite réaliser des partenariats pas seulement avec DeNA (aujourd'hui Nintendo s'est allié à Cygames et à Line Games).On apprend par CyberAgent la maison mère de Cygames (les développeur de Dragalia Lost) que Nintendo ne recherche pas le profit avant tout et veut surtout s'assurer que les joueurs soient le moins frustrés possible par les micro-transactions.CyberAgent doit d'ailleurs revoir à la baisse ses bénéfices fiscaux annuels pour la première fois depuis 17 ans, peut être à cause "des performances au-dessus de la moyenne" de Dragalia Lost.Wall Street Journal d'où est tiré cette citation rappelle que pour l'instant Nintendo voit le marché mobile comme un moyen pour gagner l'attention des utilisateurs pour les amener sur leur propres produits. Un peu comme la plus part des grandes marques capitalisent sur le marché mobile autour du fan-service et du produit dérivé comme par exemple Disney et leur marque de peluches japonaises Disney Tsum-Tsum qui s'est vu être adapté en jeu mobile.Veillant à son image de marque, Nintendo serait donc soucieux des possibles critiques si les joueurs étaient obligés de dépenser beaucoup d'argent dans leurs jeux.Alors en ce qui me concerne, je ne suis pas un joueur de jeu mobile et la seule fois où j'ai dépensé de l'argent c'était sur Super Mario Run où j'ai même profité d'une réduction Google Play. Mais je suis actif sur 2 jeux en particulier : Fire Emblem Heroes et Destiny Child et je suis fan des jeux dit "gashapon" du genre comme Azure Line, Terra Battle ou Dragalia Lost mais je n'ai pas le temps pour tout ça ni même de tirer parti de la meta sur Fire Emblem (et sur Destiny Child je me contente de faire des invocations avec ce que je gagne in-game). Fire Emblem, c'est surtout pour ne rien rater, d'ailleurs quotidiennement le jeu offre des orbes et rares ont été les semaines qui n'ont donné aucune monnaie in-game.Mon expérience "freemium" sur Fire Emblem Heroes est bonne, j'ai évidemment de la frustration quand je rate un personnage désiré mais j'ai pour l'instant de la chance en n'ayant raté que très peu de personnages (surtout quand ils reviennent 2-3 mois plus tard). Je me suis fixé l'idée que je ne mettrais de l'argent que si Intelligent Systems met une version légendaire de Célica et que je n'ai plus moyen d'invoquer.