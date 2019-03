Et la version Deluxe ont a droit à c'est musique d'anthologie :Devil May Cry 1 Battle TracksPublic Enemy (musique de combat de Dante 1)Ultra Violet (musique de boss contre Nelo Angelo)Lock & Load (musique de combat de Dante 2)Devil May Cry 2 Battle TracksFire Away (musique de combat de Dante 1)Wings of the Guardian (musique de combat de Lucia)Shoot the Works (musique de combat de Dante 2)Devil May Cry 3 Battle TracksBattle 1 (musique de combat de Dante)Vergil Battle 2 (musique de combat de boss de Vergil)Devils Never Cry (musique de générique de fin)Devil May Cry 4 Battle TracksThe Time Has Come (musique de combat de Nero)Lock and Load - Blackened Angel Mix (musique de combat de Dante)Sworn Through Swords (thème de combat de boss de Berial)