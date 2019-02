Tout est dans le titre, ça fait des années que je vois un peu partout (Carrouf, Fnac...) pulluler des romans The Walking Dead. Ca jamais été mon kiff de poursuivre l'expérience télévisuelle des séries sous forme de romans et/ou BD, excepté le fait que justement The Walking Dead était un comics à la base ; et si j'avais eu le choix, j'aurais adoré découvrir les romans de la vieille série de science-fiction que j'affectionne énormément Babylone 5 (mais qui n'ont jamais été traduit en français).Alors voilà, dans l'espoir de peut-être retrouver la tension émotionnelle et l'aspect particulièrement horreur/survie des premières saisons dans ces romans, je me demande ce que ça vaut si jamais quelqu'un ici les a lus ?