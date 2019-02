Actu

En effet, lors de sa première semaine de commercialisation, Crackdown 3 était le troisième jeu le plus joué sur le Xbox Live, derrière les mastodontes Apex Legend et Fortnite, mais devant Call of Duty Black Ops, Red Dead Redemption 2 et, bien entendu, les nouveautés sorties la même semaine à savoir Metro Exodus, Jump Force et Far Cry New Dawn.On imagine bien que cette place, le jeu mettant en scène les agents surhumains, la doit à sa présence dans le Game Pass, prouvant ainsi la popularité de ce dernier. Mais chose surprenante c'est que la semaine suivante le jeu reste populaire et ne perd qu'une seule place, devancé par la nouveauté de la semaine: Anthem.A noter que la campagne solo et le mode wreking zone (le multi joueur) sont téléchargeables indépendemment l'un de l'autre ce qui nous apporte une donnée intéressante c'est que c'est la campagne solo qui remporte cette adhésion, le multi en revanche connait beaucoup (beaucoup) moins d'engouement.Rendez vous compte, lors de sa première semaine, le mode wreking zone ne se plaçait qu'en vingt-deuxième position avant de dégringoler, la semaine suivante, à la trente-quatrième place. Preuve en est qu'un jeu qui ne plait pas perd très vite des places dans le classement des jeux les plus joués du live.