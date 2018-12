En faisant quelques recherches sur SSBU sur le net, je suis tombé sur un site que je ne connaissais pas et qui propose des critiques et/ou analyses très intéressantes et détaillées des jeux vidéo et du jeu vidéo en général.Le site en question se nommeet je me suis dit qu'il serait dommage ne pas partager cela avec ceux qui, comme moi, ne connaissent pas ce site. Certains articles nécessitent de payer un petit abonnement mais d'autres sont en accès libre et notamment cette excellentesur SSBU qui rend vraiment hommage à la série mais surtout au travail titanesque abattu par celui qui l'incarne : Masahiro Sakurai.Bref c'est vraiment très plaisant à lire, bien écrit et documenté et c'est probablement la première fois que je me dit que payer pour lire des articles/critiques sur le jeu vidéo ne me dérangerait pas tant le travail est de qualité.Voila pour ce petit billet. N'hésitez pas à aller jeter un œil, ça en vaut vraiment la peine.