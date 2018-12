Bonjour à tousJ'ai reçu aujourd'hui même ma PS4 pro reconditonnée (+46€ de taxe pour information), et celle-ci fonctionne à merveille et est comme neuve, je vais faire un petit unboxing dessus.Je voulais juste vous demander, comme je compte garder ma PS4 FAT et y laisser les jeux non optimisés PS4 Pro dessus, comme j'ai fait sur ma Xbox One X et Xbox One S, j'aimerais savoir si vous avez un moyen pour trier les jeux par optimisations ? C'est possible sur Xbox via les filtres, mais sur PS4, je ne vois vraiment pas comment faire pour repérer les jeux optimisés pro.Si ce n'est pas possible, c'est pas très grave, je vais tenir une liste des jeux PS4 Pro optimisés et walaJoyeux Noel à tous au passage !