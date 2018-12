Suite à des ventes décevantes mais justifiées de, une campagne solo limitée au lancement, l'absencedes missions de coopération et le retard du mode battle royale ont frustré les joueurs. D'ailleurs lejeu a rapidement baissé son prix chez tous les grands détaillants de 33 % à 50 %.Cela ne s'arrange pas puisquesemble connaitre pas mal de difficultés en ce moment.Depuis le sommet atteint en juillet dernier, les actions de l'éditeur américain ont chuté de plus deet ontatteint un nouveau creux de 52 semaines lundi dernier. Et bien que le marché de la technologie ait souffertau cours des derniers mois, les baisses considérables d'sont causées par des inquiétudesconcernant les ventes d'unités de la franchisede l'entreprise.L'évaluation environnementale a officiellement révisé les prévisions de prises de commandes nettes pourl'exercice 2019, les perspectives ont été réduites de 5,55 milliards $ à 5,20 milliards $.

Who likes this ?

posted the 12/20/2018 at 09:26 AM by leonr4