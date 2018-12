Qui sont les "Monstrum" apparus dans la ville ? Quel est le secret derrière "Prison City ?" Et qu'en est-il de cet aventurier roux Adol Christin ?

Je suis devenu quelqu'un d'autre que moi-même. Avez-vous déjà fait ce genre de rêve ?



Je pense à moi dans ce rêve. C'est moi, ou ce n'est pas moi ?



Les rêves sont-ils réalité, ou la réalité est-elle des rêves ? J'ai trouvé une réponse très simple.



"N'importe lequel est bon."



Ce qui est vrai ou faux. Les deux sont la réalité.



- Un extrait de "Cellule de Baldeux"

Falcom a annoncé Ys IX : Monstrum Nox pour PlayStation 4. Il sera lancé en 2019 au Japon.Ys IX : Monstrum Nox a lieu à Baldeux, au nord-est d'Esterior dans la région de Gllia Eldlingen. Dans une grande ville appelée "Prison City", une nouvelle aventure autour des mystères cachés dans la ville se déroulera aux côtés de personnages appelés "Monstrum" qui possèdent des pouvoirs surnaturels.Les marques de la série Ys, telles que l'action rapide (attaques de compétences diverses, tirets libres et sauts) et les batailles contre des boss géants, seront de retour aux côtés de nombreux nouveaux éléments liés au décor de Ys IX, notamment l'utilisation des "Actions surnaturelles" de Monstrum pour explorer librement toutes les zones du champ, "Opérations de guilde" dans la ville pénitentiaire, et plus encore.Voici le texte officiel de l'histoire :Et voici le prologue :