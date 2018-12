Hello! Juste encore 2 offres PS4 (putain, après les promos Microsoft, Sony a mis une de ces pressions sur les promos PS4, je pense que la console va être la plus vendue ce Noël), avec une PS4 FAT au prix plancher de 149€ (qui ne devrait pas intéresser grand monde ici vu les réactions sur le précédent deal à 249€ sur la PRO ( d'ailleurs encore disponible ici à la fnac )) chez Amazon. Notez tout de même que ce sont des consoles reconditionnées officiellement par SONY et son SAV et revendu chez Amazon et Fnac (et peut être d'autres marchand en France, je n'ai pas la possibilité de le consulter).PS4 FAT 500Go reconditionnée (149€) : https://amzn.to/2A2FO9B PS4 PRO 1TO reconditionnée (249€) : https://fnac.com/console-ps4-pro-reconditionnee Pour les autres, il y a actuellement des PS4 Slim à 219€ avec le jeu FIFA 18 ^^ ! Alors je ne suis pas très aux courant des prix pratiqués sur ce jeu, sachez juste qu'avec les -100€ pratiqués sur les PS4 jusqu'à Noël, ça donne un pack à un prix plutôt sympa - du moins si vous jouez à Fifa. Là encore, c'est chez Amazon que ça se passe :PS4 Slim neuve + Fifa 18 à 219€ : https://amzn.to/2GvXFLZ MAJ : Je viens de capter que mon deal est nul puisque c'est FIFA 18 et non FIFA 19. On trouve Fifa 18 à 25€... Donc méa-culpa. Après je n'ai pas encore de retour sur les consoles reconditionnée de Sony, je devrais recevoir ma PS4 Pro dans la semaine, je ferais un unboxing et un retour (même si j'imagine bien que c'est à long terme que l'on voit si oui ou non ca vaut le coup, d'autant plus qu'on a 1 an de garantie sur celle-ci)