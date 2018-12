L'année touche lentement mais sûrement à sa fin etest sans aucun doute la société qui a la plus grandecapacité à évaluer ce qui s'est passé durantà travers leurs immenses données de recherche.L'entreprise américaine a publié son rapport annuel Trends incluant la nouvelle catégorie jeux vidéo.Compte tenu du phénomène mondial qu'est devenu le jeu d'est le jeu tendance de 2018., lancé récemment, est devenu rapidement le deuxième jeu le plusen vogue sur le moteur de recherche decette année.occupe la troisième position, le jeu a figuré parmi les titres les plus attendusaprès son officialisation à l'E3 passé.Le reste du top 10 met en vedette des jeux commeou encoreÉtrangement d'autres poids lourds commeetne figurent pas dans cette liste.

posted the 12/13/2018 at 04:48 PM by leonr4