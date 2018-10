Analyse technique un peu différente dévoilant les secrets deainsi que les améliorations graphiques inédites pour l'open world : les textures, l'éclairage, le moteur physique ou encore ladéformation de la neige fascinante.Avecs’est fixé pour objectif de créer son expérience demonde ouvert la plus ambitieuse à ce jour.4 choses à souligner sur la première scène de neige. Tout d’abord, notez la haute qualité et la précision des textures de l’environnement à proximité, en particulier celle de la neige, avec une palette de couleurs bien choisiede manière magistrale, même chose pour la végétation.L'interaction de choix de couleurs réalistes et du modèle d'éclairage basé sur la physique crée une expériencevéritablement photo-réaliste. Ce qui est unique, c'est que nous ne sommes pas confinés dans unenvironnement fermé, nous le constatons dans un jeu en monde ouvert !Deuxièmement, l'ombre du personnage et du cheval projetée sur la neige a des bords mous. Dans les jeuxmodernes, les ombres qui n'utilisent pas le lancer de rayon sont créées en créant une texture plate,qui est ensuite placée sur une autre texture, la neige si c'est le cas.Pour ajouter une couche supplémentaire de réalisme, ces arêtes dures de la texture de l'ombre sont adoucies,comme nous le voyons. L'éclairage global, ici le soleil situé à droite, éclaire tous les objets de la scène, quià leur tour projettent leurs propres ombres sur l'environnement.Lorsque vous regardez cette partie de la scène, par exemple, vous constatez que cela est vrai dans l'ensemblede l'image. Regardez les arbres et les buissons au sommet de cette colline, tous jettent des ombres dans labonne direction.Autre détail important, c'est le moteur physiquequi semble supérieur a celui deTroisième détail c'est la skybox. c'est peut être l'un des meilleurs skyboxes à ce jour dans un jeu vidéo à monde ouvert,avec l'ultra réaliste, qui utilisait de véritables prises de vue chronologiques.Cela ne semble pas être le cas ici pour des raisons évidentes, mais semble également absolument incroyable.Dernier point, les rayons sont projetés des nuages de façon réaliste et remarquez l’imitation d’une lumièrevolumétrique, qui se présente comme un ciel couvert, Tout cela fait partie du système météorologiquedynamique mis en place dans le jeu.