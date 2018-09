Hello les kids!!



Et voilà tout est dans le titre.

Un des jeux les plus attendu de cette fin d'année, et une des grosses cartouches de Sony...et j'ai annulé ma précommande.



Pourquoi me demandez-vous?

Et bien la raison a été l'annonce des 3 DLC....je ne sais pas pourquoi mais ça m'a refroidi sec...et j'attendrai une version GOTY.

Et puis j'ai tellement de jeux en retard que dans tout les cas j'y jouerai pas avant des mois.



Mais cette manie d'annoncer des DLC avant même la sortie des jeux est juste écœurante.

Je n'ai rien contre les DLC et quand un jeu a des DLC annoncés quelques mois après la sortie ça ne me dérange pas.



Par contre annoncé des DLC avant la sortie du jeu a tendance à m'énerver au plus haut point.

Le message que je comprends c'est:

"On a le jeu complet mais on a retiré des parties pour vous les faire payer plus tard...merci les couillons".



Aujourd'hui c'est Spider-man, demain certainement Halo.....bref tout le monde le fait et moi qui était acheteur de jeux day one et bien c'est une chose que je fais plus à cause de ce genre de,choses.



Bref c'est peut-être un choix débile pour certains, mais je pense que c'est le choix qui me correspond le plus.

Le jeu a l'air excellent; et certainement le meilleur jeu Spider-man jamais produit, mais ces méthodes pour nous soutirer toujours plus de fric commence vraiment à me gonfler.