Pour les 4 ̶s̶u̶r̶v̶i̶v̶a̶n̶t̶s̶ clampins du site qui auraient souhaité faire le jeu sur, sachez que vous pouvez effectivement l'acheter sur le magasin en ligne (via la fonction recherche, hein, il n'est pas affiché dans les nouveautés, logique on est sur unen même temps) maisSi j'étais mauvaise langue, je dirais que Sony ne sait plus quoi faire pour tuer sa console et ma foi, il faut bien l'avouer, cette méthode est particulièrement audacieuse et novatrice. Ou alors y'a personne qui vérifie qu'on puisse bien télécharger, de sombresdonc.En tous les cas, ça se renvoie la balle entre l'éditeur et le proprio du magasin en ligne, le problème ne semble de plus pas isolé , abstenez vous donc pour l'instant ou si vous avez une solution testée et approuvée, merci de la mettre dans les coms (si possible sans besoin de transférer le jeu du PC à la Vita, mon câble de donnée étant aux abonnés absents).NB: si vous êtes sur le magasin, ces problèmes n'existent pas. Seule la zone PAL semble concernée.