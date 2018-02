Partenariat avec Hot Wheels pour un "jouet" Rocket League avec voitures télécommandées par smartphone, bornes de recharge, balle qui signale quand y'a but et écran LCD de score.Prévu en fin d'année aux USA.180$ : (Offrez-le moi.

Who likes this ?

posted the 02/13/2018 at 05:25 PM by shanks