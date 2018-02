Et... Bon, si le résultat n'est pas aussi catastrophique que celui de Monster Hunter World, et que le tout reste qualitatif (bel Artbook, beau buste, et très beauSteelbook), il reste un problème de taille : Le prix ! 199€ pour tout cela reste très cher payé, même si le season pass est pour le coup inclus.



Bon bah j'ai plus qu'à faire mon unboxing de Dragon Ball FighterZ et j'aurais fais la total !