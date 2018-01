Encore une fois, Nintendo s'est-il décidé à nous troller à fond sur la pression autour du toujours pas-confirmé Direct du 11 Janvier ? On à l'impression que Nintendo va un peu trop loin en se foutant délibérément de la gueule de ses fans en retweetant aléatoirement un tweet sur la Maison du Style 3 alors que la blogosphère entière ne s'attend qu'à une seule chose : une confirmation officielle, tu parles d'une pression mièvre !Toutefois, Nintendo a aussi retweeté l'énigmatique tweet du screenshot du perroquet de Super Mario Odyssey, est-ce un signe que Nintendo est conscient que tout le monde attend une confirmation mais qu'il préfère juste faire perdre leur temps... pour en gagner justement ?Et si en réalité, le 11 Janvier était supposé être la date de confirmation d'un prochain Direct, et non pas la date de diffusion du Direct ?Conclusion, la blogosphère entière semble s'être honorablement foutu de notre gueule et on a plus qu'à attendre une possible consécration la semaine prochaine. Point.Il semblerait toutefois que le prochain Nintendo Direct devrait arriver assez vite, parce qu'à en croire la bannière du compte japonais de Nintendo sur YouTube, on peut voir " Upcoming Event ", un signe possible vers l'arrivée imminent d'un Nintendo Direct.Patatra. GameStop vient de faire une grosse boulette en publiant un tweet avant de vite le supprimer sur l'arrivée d'un Nintendo Direct dans... 40 minutes. Savourez.