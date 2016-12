3 semaines, c'est ce qu'il reste avant la conférence de présentation de la Nintendo Switch. Une console qui se veutet incarne le renouveau de Nintendo après une génération de ratés et d'échecs.3 semaines, c'est aussi peut être le délai avant que toutes ses rumeurs s'arrêtent, pour que la vérité soit enfin l'air qui cartonne comme dirait un certain chanteur québécois.Certaines personnes se prêtent à dire que la Switch sera un échec, qu'elle sera la fin de Nintendo. Honnêtement, personne le sait.Je vais essayer aujourd'hui de vous montrer pourquoi la Switch peut être puissante, et pas seulement au niveau d'une Wii U ou d'une PS3.Comme vous le savez, une console doit avoir plusieurs composants importants pour fonctionner : un SoC contenant un CPU, pour traiter les données et un GPU, pour calculer et rendre des informations vers le CPU et vers l'écran, de la mémoire RAM, pour stocker les données en cours de traitement à la fois par le CPU et par le GPU, un disque dur pour stocker les données qui auraient besoin de rester après l'arrêt de la console. Pour une portable, elle aurait aussi besoin d'un écran pour afficher les jeux.Nous allons donc apporter point par point chacun des aspects de la console, les rumeurs et mes spéculations sur ces points.Commençons par le SoC : officiellement, tout ce que l'on sait, c'est que c'est un SoC Tegra "adaptable et à haute efficacité" avec un GPU NVIDIA "basé sur la même architecture que les cartes graphiques NVIDIA les plus performantes au monde". Tom Phillips, journaliste d'Eurogamer avait dors et déjà annoncé que la Nintendo NX, comme elle était encore appelée au mois de Juillet 2016, date de sortie de l'article, avait un SoC Tegra X1. Certaines personnes ont ensuite prédit l'arrivée d'un SoC Tegra X2, ou plus précisément Parker, annoncé en août 2016, plus puissant.Sauf que... on ne connait rien officiellement sur le SoC Tegra et tout reste possible et j'aimerais apporter mon hypothèse à tout cela, je l'avais déjà exprimée sur un autre site (jeuxvideo.com pour ne pas le citer) :Venons en à la Switch, selon les configurations de cœurs, on peut aller du simple au quadruple concernant les GFLOPS, donc je vais essayer de montrer plusieurs configurations qui montrent que la fréquence ne fait pas tout :Dans la configuration 1, la Switch a un dérivé du Tegra X1 et a un GPU Maxwell de 256 cœurs.Dans la deuxième, la Switch a un custom un peu plus élaboré et a un GPU Maxwell/Pascal (sa change pas grand chose pour mes calculs de toute façon) d'à peu-près 768 cœurs pour une conso approchant les 20 W (ça reste soutenable, y'a qu'à voir certaines grosses tablettes comme l'iPad)Et enfin, une config plus inespérée avec 1024 cœurs pour du Pascal en classe 10nm obligatoirement et avec quelques features Volta si possible donc vraiment peu probable actuellement (ça serait donc du 30 - 40 W en conso, et c'est au niveau des "tablettes de productivités" comme la Surface Pro 3 ou la Pixel C).Selon les configs, on peut donc obtenir :: En mode, 256 * 768 * 2 = 393 GFLOPS, alors là autant pleurer tout de suite si c'est çaEn mode, 256 * 307 * 2 = 157 GFLOPS, autant prendre du PowerVR, déjà beaucoup plus puissant et économe ou créer une Wii portable avec écran 15": En mode, 768 * 768 * 2 = 1,179 TFLOPS, déjà beaucoup mieux, et probable, même si en deçà des attentes des développeurs et des consommateurs.En mode portable, 768 * 307 * 2 = 471 GFLOPS, déjà mieux que la config une: En mode, 1024 * 768 * 2 = 1,572 TFLOPS, si c'est le cas, ce serait déjà une victoire pour ceux qui craignent une Switch peu puissante, mais niveau conso et chauffe... C'est peut-être ric-rac, surtout en mode portableEn mode, 1024 * 307 * 2 = 628 GFLOPS, la config du believe, mais l'espoir est permis, reste en suspens la chauffe et la conso : ~30 W de conso au total, c'est chiant à porter pour une console portable, mais on est au niveau des Surfaces Pro (Pro 4 : 38W).Donc, récapitulons,, on peut aller du, et c'est énorme, tout est encore jouable, la config la plus probable serait surement la seconde puis vient la première et enfin la troisième. Et ainsi, on pourrait, en config 3, avoir une Switch à peine 15% moins puissante que la PS4 au niveau du GPU, ce qui serait un exploit. Mais cette annonce des fréquences limite déjà les marges d'espérance à 1,5 Tflops pour les plus optimistes soit légèrement moins puissante qu'une PS4 et plus puissante qu'une Xbox One S.Ensuite, j'ai posté un second sujet, en voici le résumé :La console pourrait donc adapter son fonctionnement au mode utilisé : ainsi, en mode salon, le GPU pourrait utiliser l'intégralité de ces cœurs à une certaine fréquence et en mode portable, utiliser seulement une partie de ses cœurs à une fréquence plus basse. Il y aurait donc deux modes bien distincts avec leur propre puissance.Ainsi, le GPU aurait un total de 1024 cœurs voire plus, c'est beaucoup moins limité.Là où ça va se jouer, c'est sur les modes de fonctionnement :En mode Salon, on aurait un SoC Tegra au maximum de sa forme avec un bon CPU octo ou hexa-core. La partie graphique aurait alors 1024 cœurs (voire plus) cadencés à 768 MHz pour un total de 1,572 TFLOPS. Ce que serait déjà très bon.En mode portable en revanche, on aurait évidement la même config, hormis un point important, le GPU qui serait alors bridé et qui serait donc downgradé à 512 cœurs et à une fréquence de fonctionnement de seulement 307 MHz pour une conso entre 20-25W auxquels on ajoute l'écran, ect.. On aurait donc une Wii U+ à seulement 314 GFLOPS, mais avec une architecture Pascal+Pourquoi cette configuration est possible ?Parce que NVIDIA parle beaucoup de processeurs "adaptables" lorsqu'ils parlent de la Nintendo Switch et que c'est la solution qui offre le plus de compromis ( https://blogs.nvidia.com/blog/2016/10/20/nintendo-switch/ On ne serais peut-être pas sur une configuration exactement comme celle-ci, mais une configuration qui garde le concept d'adaptation, de scalabilité. Ainsi, la Switch sera une console qui aurait bien ce concept de une console, deux configurations.Voici les liens de mes posts originaux : http://www.jeuxvideo.com/forums/42-3007199-49420372-1-0-1-0-depuis-quand-la-frequence-seule-conditionne-la-puissance-d-une-console.htm Ainsi se termine la première partie de mes "expérimentations" sur la Switch.Juste après, un mot sur la RAM dans le prochain article !N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur cette config.