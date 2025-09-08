recherche
Ghost of Yotei nous offre une balade de 10 minutes
Nous avons vu l'essentiel de Ghost of Yotei pour aujourd'hui nous contenter d'attendre sagement encore quelques jours, mais si vous le souhaitez, Sucker Punch nous partage une vidéo chill de 10 minutes sur les différents décors sous la musique « The North » de Toma Otawa.

On pourra arpenter tout cela nous-même le 2 octobre prochain, exclusivement sur PlayStation 5, aux commandes de Atsu dans sa quête de vengeance (et apparemment bien plus que cela).

publié le 08/09/2025 à 14:31 par Gamekyo
commentaires (16)
beppop publié le 08/09/2025 à 14:37
Excellent
supasaiyajin publié le 08/09/2025 à 15:39
Pouah, c’est magnifique.
torotoro59 publié le 08/09/2025 à 15:42
Où comment se gâcher la découverte en regardant cette vidéo... M'enfin, chacun son choix.
vyse publié le 08/09/2025 à 18:41
supasaiyajin je déteste la DA ; les couleurs font trop irréel ; comme si c'était une peinture ou un rêve ! On sent trop le côté jeu vidéo alors que je m'attends a du réalisme (c'était déjà ça dans le 1)
mattewlogan publié le 08/09/2025 à 19:15
Toppo
51love publié le 08/09/2025 à 20:40
vyse je suis pas un grand fan du 1, mais au contraire, pour moi c'est cette ambiance apaisante et cette DA qui lui confère bcp de charme.

C'est pour moi la plus grosse qualité du 1, et le 2 est parti pour lui faire honneur sur ce point

Et ça compense en bonne partie le coté technique qui est quand meme (très?) decevant pour la PS5.
kujotaro publié le 08/09/2025 à 21:35
Et quand je dis aux gens que c'est magnifique on me dit que ça fait ps4. Va vraiment falloir acheter des lunettes les gens.
playshtayshen publié le 08/09/2025 à 23:21
kujotaro les même qui viennet avec zelda breath of the wild et ses graphisme dépassé
wanda publié le 09/09/2025 à 02:56
vyse La direction artistique a toujours été assumée. Elle est là pour dépeindre un japon fantasmé par les occidentaux aux travers des légendes japonaises. Pas de montrer le japon boueux tel qu'il était réellement. AC, qui lui vise d'avantage le réalisme visuel, enjolive déja bien trop la réalité. Bref, si tu trouves que les "ghost" ressemblent à des tableaux, c'est que le travail est réussi puisque c'est précisemment le rendu recherché.

Pour ma part, je trouve cela magnifique. Et voir des couleurs hyper contrastées fait du bien lorsque que 90% de l'industrie AAA veut faire du photoréalisme. Reste que l'aspect Toon shading est un poil trop poussé à mon gout, mais c'était déja le cas avec Tsushima, que j'ai trouvé fabuleux. Même si le rendu global, a l'exception de l'éclairage, commence à accuser le poids du temps c'est vrai.

Petite déception quand même, les environnements semblent vraiment très semblables à ceux de Tsushima... m'enfin, on fera pas pire que les 2 Zelda sur ce sujet XD.
vyse publié le 09/09/2025 à 06:56
wanda ouai ça se voyait que c'était recherché je pense que je prends le jeu du mauvais angle
kujotaro publié le 09/09/2025 à 07:52
playshtayshen exactement
bignstarfox publié le 09/09/2025 à 15:24
playshtayshen
Oui sauf que Zelda botw met une raclette un Ghost of Yotei au niveau du gameplay, quand le vois qu'il propose juste une démo ou tu peut te balader, juste pour les décor, on vois que le gameplay tu va r core te faire chier
playshtayshen publié le 09/09/2025 à 16:58
bignstarfox scuse moi mais je préfère mille fois mieux le système de combat des ghost que zelda. Zelda c'est plutôt les interactions avec le décor les idées les sanctuaire et les mini-jeux etc mais le côté bac a sable les quêtes annexes lost l'histoire franchement je préfère largement les ghost
bignstarfox publié le 09/09/2025 à 17:43
playshtayshen
Oui voilà mais chacun ces jeux moi je préfère avoir du bon gameplay a des beaux graphismes, souvent les jeu a beau graphismes le gameplay est a dormir debout, Horizon est le parfait exemple
lez93 publié le 09/09/2025 à 20:58
kujotaro

On ne dit pas que le jeu n'est pas magnifique.
Il est beau, mais clairement pour un œil avisé sur la technique (distance d'affichage bricolé, géométrie des éléments du décors y compris de la roche rudimentaire, textures simplistes par endroits) ce jeu peut parfaitement tourné, avec une bonne optimisation, sur une PS4 qui je le rappelle a accueilli en son sein un certain Red Dead Rédemption 2 et un certain Horizon Zéro Dawn.
kujotaro publié le 09/09/2025 à 21:26
bignstarfox J'espère que tu rigoles car Ghost Of Tsushima est 1000 x plus profond et fun que BOTW ou TOTK.


lez93 Jamais ça tourne sur ps4 dans ces conditions mon gars, tu peux faire le connaisseur si tu veux. Mais jamais ça tourne ainsi. Peut être en 720p et textures en faible à la limite. Mais jamais ainsi.
Ghost of Yotei
