Ghost of Yotei nous offre une balade de 10 minutes
Nous avons vu l'essentiel de Ghost of Yotei pour aujourd'hui nous contenter d'attendre sagement encore quelques jours, mais si vous le souhaitez, Sucker Punch nous partage une vidéo chill de 10 minutes sur les différents décors sous la musique « The North » de Toma Otawa.
On pourra arpenter tout cela nous-même le 2 octobre prochain, exclusivement sur PlayStation 5, aux commandes de Atsu dans sa quête de vengeance (et apparemment bien plus que cela).
C'est pour moi la plus grosse qualité du 1, et le 2 est parti pour lui faire honneur sur ce point
Et ça compense en bonne partie le coté technique qui est quand meme (très?) decevant pour la PS5.
Pour ma part, je trouve cela magnifique. Et voir des couleurs hyper contrastées fait du bien lorsque que 90% de l'industrie AAA veut faire du photoréalisme. Reste que l'aspect Toon shading est un poil trop poussé à mon gout, mais c'était déja le cas avec Tsushima, que j'ai trouvé fabuleux. Même si le rendu global, a l'exception de l'éclairage, commence à accuser le poids du temps c'est vrai.
Petite déception quand même, les environnements semblent vraiment très semblables à ceux de Tsushima... m'enfin, on fera pas pire que les 2 Zelda sur ce sujet XD.
Oui sauf que Zelda botw met une raclette un Ghost of Yotei au niveau du gameplay, quand le vois qu'il propose juste une démo ou tu peut te balader, juste pour les décor, on vois que le gameplay tu va r core te faire chier
Oui voilà mais chacun ces jeux moi je préfère avoir du bon gameplay a des beaux graphismes, souvent les jeu a beau graphismes le gameplay est a dormir debout, Horizon est le parfait exemple
On ne dit pas que le jeu n'est pas magnifique.
Il est beau, mais clairement pour un œil avisé sur la technique (distance d'affichage bricolé, géométrie des éléments du décors y compris de la roche rudimentaire, textures simplistes par endroits) ce jeu peut parfaitement tourné, avec une bonne optimisation, sur une PS4 qui je le rappelle a accueilli en son sein un certain Red Dead Rédemption 2 et un certain Horizon Zéro Dawn.
lez93 Jamais ça tourne sur ps4 dans ces conditions mon gars, tu peux faire le connaisseur si tu veux. Mais jamais ça tourne ainsi. Peut être en 720p et textures en faible à la limite. Mais jamais ainsi.