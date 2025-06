''Ah, c'est juste Call of Duty : Black Ops 7...''

On attendait bien des choses de la part d'un « One More Thing » chez Xbox, et alors que ce trailer certes CG commençait à sérieusement mettre l'eau à la bouche vu l'ambiance folie, le soufflet moral est retombé aussi vite chez des millions de joueurs en voyant un logo. Après derrière, ça doit en satisfaire des millions d'autres.Donc en gros :- Suite de(2035) avec le retour de David Mason.- L'été sera l'objet de plusieurs RDV (campagne, multi, zombies…).- Treyarch aux commandes (avec l'apport de Raven Software).Et ça sortira évidemment sur PC/PS5/XBS ainsi que Day One dans le Game Pass mais pas que puisque PS4 & One sont également conviées à la fête (les rumeurs évoquent néanmoins le fait que ce serait la dernière fois). En revanche, on se pose des questions concernant la Switch 2 car il est censé y avoir une promesse sur le sujet, mais peut-être que Xbox attend tout simplement le bon moment pour annoncer ses portages apparemment nombreux.