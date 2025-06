Bloodstained 2 se dévoile plus en détails

On continue dans les retours des jeux de la semaine qui n'ont pas encore été traité, avec maintenant, deuxième épisode « principal » (on ne compte pas les spin-off) de la franchise perso de Koji Igarashi, n'hésitant pas à reprendre le concept deavec deux personnages jouables, le deuxième par l'IA, en pouvant intervertir entre les deux à loisir selon la situation.Dans les grandes lignes :- Deux combattantes de l'église devant infiltrer un château démoniaque.- Map bien plus grande que le premier épisode.- Nouveau système jour/nuit (+ sort pour passer de l'un à l'autre).- Toutes les armes et armures seront visibles à l'écran.- Plus beau que le premier « même si bon... »Sortie prévue pour 2026 sur PC/PS5/XBS.