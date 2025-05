Une démo en approche pour Blades of Fire

Si les présentations de(le nouveau MercurySteam) ne vous inspirent pas grande confiance mais que la curiosité reste présente, bonne nouvelle, l'équipe vient de confirmer qu'une démo jouable sera mise à disposition du public aussi bien sur PC (Epic Games Store) que sur PlayStation 5 et Xbox Series.Pas plus de précisions mais cette version d'essai étant promise pour « avant » le lancement du jeu complet (22 mai), vous n'aurez plus bien longtemps à patienter.