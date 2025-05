Blades of Fire (MercurySteam) : un peu de gameplay et une présentation du casting

Récemment annoncé et pourtant pas loin d'être GOLD s'il ne l'est déjà,arrivera en effet ce 22 mai (PC/PS5/XBS), et ce au prix fort de 69,99€ malgré sa justesse graphique pour rester poli.MercurySteam, à qui l'on doit récemment, a en effet bien du mal à convaincre jusqu'à présent mais peut-être que les mots doux de Game Informer, avouant y retrouver d'une certaine façon le feeling de, sauront vous convaincre. Ou pas.La vidéo de gameplay est accompagnée d'une présentation des principaux protagonistes, dont bien entendu le héros lui-même, Aran De Lira, détenteur d'un des « Sept Marteaux de la Forge » devant aujourd'hui mettre fin à la tyrannie de la Reine Nerea, autrefois son amie quand on l'appelait encore Princesse. Il sera accompagné dans sa quête d'Adso (très utile pour le référencement du bestiaire et la découverte des secrets), Glinda (la mentor d'Aran, également porteuse d'un des marteaux légendaires), Tok (l'ogre aussi rigolo que puissant) et enfin Melkart Agdar (un mort revenu à la vie pour des raisons que l'on découvrira sur la route).