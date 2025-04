Elden Ring Nightreign dévoile ses Archétypes

Comme nous le savions déjà,sera une expérience multi proposant aux joueurs de non pas concevoir leur avatar mais d'en sélectionner un parmi 8 « archétypes » dont trois nous sont présentés ci-dessous.On y trouvera la classe « Archer Oeil Perçant » (pouvant faire apparaître des piliers pour prendre de la hauteur), le « Forban » (sorte de berserk) et enfin la « Duchesse », spécialisée dans les attaques rapides et bénéficiant d'une compétence pour rendre temporairement invisible elle et le reste de son équipe.Ce spin-off arrivera le 30 mai pour 39,99€, marquant une étape importante dans la volonté de FromSoftware de se consacrer un peu plus aux expériences plus multi qu'à l'accoutumée, politique renforcée par l'annonce récente desur Nintendo Switch 2. Pas d'inquiétude néanmoins, Miyazaki promet que le studio n'oubliera pas ses titres un peu plus « solo », ce dont on ne doutait point avec bientôt 30 millions de ventes pour