Le tactical Star Wars : Zero Company prend RDV

Ce week-end se tiendra l'annuelle « Star Wars Celebration », event d'importance pour une franchise qui ne l'est plus autant qu'avant, et sachez que dans le domaine JV, au moins deux titres seront présents. Car outre Star Wars : Zero Company, Ubisoft confirme de son côté que le 18 avril verra un reveal de la deuxième et dernière extension de Star Wars Outlaws. Une extension prévue dans le courant du printemps pour 14,99€ et qui permettra le retour de Hondo Ohnaka (Star Wars : The Clone Wars).



L'éditeur pourra ensuite tourner la page de ce coûteux projet aux ventes très décevantes, en n'oubliant pas qu'une version Switch 2 tentera d'arrondir le bilan dans le courant de l'année.



UPDATE



- Coïncidence, Respawn et BitReactor viennent de confirmer le titre de Star Wars : Zero Company, qui sera bien un tactical, purement solo. Premier key-art ci-dessous, en attendant le 19 avril le concernant.