The First Berserker : Khazan a son trailer de lancement + patch Day One

Le trailer de lancement habituel, ici pour signaler la sortie aujourd'hui même du Soulsborne coréendont votre serviteur se chargera de livrer le test d'ici la fin de la semaine si le temps ne vient pas à manquer.On notera que pour la sortie, le titre s'est doté d'un patch Day One corrigeant quelques rares soucis pouvant bloquer la progression, en plus de rééquilibrer diverses choses comme l'intérêt de deux armes, tandis que certains boss sont un peu plus clément, contrairement à d'autres encore plus dur. Le mode « facile » se retrouve un chouïa plus facile qu'il ne l'était (sans être un défi à la Kirby).