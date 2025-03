Edens Zero : trailer et date de sortie

Si les plus grosses attentes actuelles de Konami sont représentées paret, on n'oubliera pas que l'éditeur place parfois de petites cartouches sur le chemin, comme ici une adaptation dedésormais prévue pour le 15 juillet sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Deux éditions seront au programme, la standard aussi bien en boîte qu'en dématérialisé (59,99€) et la Digital Deluxe (69,99€) avec 3 quêtes supplémentaires pour repartir avec divers bonus (équipement, boost, objets et thune).Enfin, en cas de précommande, vous aurez 2 quêtes bonus, et même 72h d'accès anticipé si la réservation concerne l'édition Deluxe.