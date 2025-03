Until Dawn : l'intégralité de la version PS3 (en vue FPS) est disponible sur Youtube

Petit point culture avec la diffusion surprise pour les curieux de l'intégralité du prototype (non finalisé évidemment) dedans sa version PlayStation 3. Pour rappel et comme vous pouvez le voir, Supermassive comptait proposer de base un jeu à la première personne avec ce qu'il faut d'exploration et d'énigmes, jusqu'à intégrer une compatibilité avec les fameux PS Move.Pour diverses raisons, notamment on imagine le manque de pertinence devant la durée de vie et le flop de l'accessoire précité, un reboot a été effectué pour partir sur une expérience bien plus narrative avec tous les choix/conséquences qui vont avec, obtenant le plus gros succès du développeur. L'un des seuls dira t-on, en attendantN'oubliez pas qu'un film est également prévu dans les salles le 25 avril, dont le réalisateur a fait le choix d'un scénario de boucle temporelle, pas inédit mais déjà plus intéressant qu'une adaptation brute.