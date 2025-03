Game of Thrones : Kingsroad débutera son accès anticipé dans quelques jours

Pour les curieux qui n'auront toujours pas eu droit à leur AAA (mais on garde espoir pour Warner Montréal un jour ou l'autre),fera ses débuts en accès anticipé dès le 26 mars sur Steam et mobile, pour seulement 24,99€. Comme d'habitude, gardez en tête que le jeu complet sera probablement plus cher sans que cela n'impacte ceux qui l'auront déjà acheté.Bien entendu, la Warner ne perd pas de temps à balancer des pack Deluxe (49,99€) et Ultimate (89,99€) fournis en skins, objets d'aide et autres habituels Season Pass. On espère juste un résultat à la hauteur pour ce jeu d'action-aventure bien solo, tournant sous un Unreal Engine 5 visiblement fatigué.