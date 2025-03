Fantasy Life i montre son gameplay

A l'approche de son lancement, sans cesse reporté même si cette fois c'est la bonne,accueille une longue présentation de gameplay pour montrer l'évolution sur bien des points autant sur le contenu que les fonctionnalités (coop local et en ligne avec cross-play notamment), à défaut d'un bouleversement graphique tant on semble parfois tourner sur de la « 3DS HD ».Cela n'empêchera pas un tarif de 59,99€ sur tous les supports (PC/PS5/PS4/XBS/Switch), pour une sortie prévue le 21 mai malheureusement uniquement en numérique. Les pro-import pourront néanmoins se tourner vers des boîtes disponibles au Japon, mais que sur PS5 et Switch.