Atelier Yumia : présentation et démo jouable

Encore quelques jours avant le lancement de, nouvel épisode de la franchise phare de Gust souhaitant bouleverser un peu plus ses habitudes (et augmenter toujours plus son audience) par la fin des combats en temps-réel sans tomber dans le pur action-RPG, chose que vous pouvez vérifier de suite dans cette nouvelle présentation ou manette en main le 17 mars, date de la sortie d'une démo jouable sur tous les supports.La démo représentera simplement le début de l'aventure, et vous pourrez transférer votre progression dans le jeu final prévu 4 jours plus tard.