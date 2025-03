Game of Thrones : Kingsroad montre ses classes

Quelques nouvelles du projetavec cette bande-annonce servant à présenter les trois classes que pourra revêtir notre héritier de la maison Tyr : Chevalier pour le style Westeros, Épéiste pour les techniques Dothrakis (et Sauvageons), et enfin Assassin pour vous la jouer école des Sans-Visages.Toujours pas de date en revanche pour cette adaptation uniquement prévue sur PC et mobile, pendant que se murmure la possibilité d'un autre projet chez Warner Montréal.