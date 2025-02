Deuxième BA de Fuga : Melodies of Steel 3

CyberConnect2 vient nous rappeler que c'est le 29 mai que prendra fin la trilogie, avec une bande-annonce davantage là pour nous montrer le contexte que le gameplay, néanmoins annoncé comme plus poussé que jamais niveau profondeur tout en gardant évidemment ses mécaniques rogue-lite.L'équipe ajoute que posséder une sauvegarde du premier jeu débloquera un costume bonus, et encore plus avec le 2 : un autre costume et un pack d'objets pour une simple save, vos données et une musique de plus si vous avez terminez le jeu, et enfin en plus de tout cela un mémorial si vous avez vu la vraie fin.