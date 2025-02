Bientôt 10 ans après Cyber Sleuth, Digimon Story : Time Stranger se montre enfin aux fans

On savait depuis des plombes qu'un nouveauétait en préparation, et le State of Play a permis de level enfin le voile sur ce nouvel épisode, sans grande surprise vu l'ouverture des précommandes chez certains revendeurs US quelques heures avant.La sortie est prévue pour cette année sur PC/PS5/XBS et on peut déjà parier un PEL que la Switch 2 sera concernée un jour ou l'autre, et les fans ici présents seront heureux d'apprendre la confirmation d'une traduction FR (ainsi que le choix du doublage VO/VA).